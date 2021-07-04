台灣本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，截至6月21日止，已累積有14005例確診個案，並有549人不幸病逝。面對此次疫情來得又急又快，確實讓人措手不及，先前民眾搶買「防疫保單」大爆單、接續有產險業者宣布停售商品……，都在在顯示了絕大多數人面對疫情時感到焦慮、不安的心情。本周小花平台保險專題從個人保障面的觀點出發，提出建議：在個人保單中，有哪些險種能在不幸罹患新冠肺炎時，立即啟動理賠給付？

首要選擇、實支實付型醫療險

首先，實支實付型醫療險是必不可少的！小花平台保險顧問指出，新冠肺炎依照輕重症差異採行的治療方式各有不同，目前市面上的住院醫療險大致分為「住院日額」和「實支實付」，以及兼具兩者特性、部分理賠可以二選一的「實支實付轉日額」類型。

一般來說，「日額給付」和「實支實付」定義簡單明瞭，「日額給付」是指按照住院天數給付固定額度，與實際在醫院裡花了多少治療費用沒有關係；而「實支實付」則是在醫院進行必要的自費治療項目時，花多少、保險公司就依照比例限額給付。

至於「實支實付轉日額」，顧名思義是指實支實付沒用到、改用日額理賠給付方式；也就是說，當保戶住院後，如果評估沒有太多雜費或是其它支出時，可以考慮選擇以「日額給付」方式改為領取依天數計算的定額保險金，「看哪個划算就選擇哪個！」