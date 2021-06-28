為因應屏東Delta變種病毒擴散，嘉義市政府今28日呼籲，6月6日之後曾至屏東縣枋山鄉4村民眾，設籍嘉義市或在枋山鄉就學孩童父母其中一人設籍嘉義市，7月1日以前主動接洽市府防疫專線，由衛生局安排至醫院進行PCR核酸檢驗。

Delta變種病毒在屏東造成群聚感染，其中屏東確診案14410，經嘉義市衛生局調查，曾於6月13日到嘉義市送粽子給兒子，並經屏東疫調，案14410與可能的感染源案14298計程車司機是6月21日共餐，衛生局研判他到嘉義市送粽子時應尚未感染。

至目前為止，除案14410曾有單純足跡外，嘉市沒有再接到屏東縣通知嘉市有可能接觸者，為求謹慎面對，衛生局副局長廖育瑋說，只要6月6日之後到過屏東枋山鄉楓港村、善餘村、加祿村和枋山村4村的市民，或父母1人設籍嘉市的當地就學學童，明29日起至7月1日，可主動打電話到嘉市防疫專線(05-2341150或05-2341908)，經防疫人員列冊、訪談後，將安排轉介到指定醫院做PCR。

為避免群聚，落實分流，衛生局強調不受理現場報名，有枋山村4村足跡者，經衛生單位通知預約完成者，需依通知時間攜帶健保卡、身分證，學童則持戶口名簿或戶籍謄本到指定醫院採檢，等待報告期間及採檢陰性者，務必進行14天自主健康管理，如出現相關症狀，務必至社區採檢醫院就醫。