據大陸國家衛健委網站消息，7月3日0至24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，均為境外輸入病例(雲南4例，廣東3例，福建2例，天津1例，遼寧1例，上海1例，廣西1例，四川1例)；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例(均在上海)。

此外，廣東省衛健委統計，截至3日，廣東省全省無新增新冠肺炎本土確診病例和本土無症狀感染者。廣東已持續11天本土確診病例和本土無症狀感染者零新增。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組人員2日已全部撤離廣東省。廣東省自5月21日以來發生3輪不同疫情，均與境外輸入相關。其中，2輪疫情為Delta變異毒株、1輪為Alpha變異毒株。此次廣東疫情處置探索積累了中國應對境外變異毒株疫情的新組合措施。

廣東省的本土新增病例從5月21日持續到6月21日，這期間廣東發生了3輪不同源頭的疫情。其中1輪首先發生於廣州，其次在茂名、佛山、湛江出現病例；2輪先後發生在深圳，並關聯了東莞疫情。

過去這一個月，廣東省共190人感染新冠肺炎。從6月22日開始，廣東省沒有再出現新的本土感染者，到7月2日，持續11日零新增。

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部2日發出通告稱，本輪新冠肺炎疫情得到有效控制，疫情防控恢復常態化階段。

廣州市和佛山市自7月3日0時起，取消持48小時核酸檢測陰性證明出省管控措施。省內除深圳市、東莞市外的其他地市，自7月3日0時起，取消持72小時核酸檢測陰性證明出省管控措施。