北市信義區虎林街爆發30名確診者感染，北市府今啟動「虎林專案」，並在永吉國小篩檢站進行大規模PCR篩檢。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，這次北市府迅速前進社區做篩檢是對的方向，但仍有以下2個問題需要解決。

對於市府啟動「虎林專案」，徐巧芯今（4日）在臉書發文表示，這個正在執行中的專案讓人擔憂，尤其在自己的選區出現疫情熱區，除了捐贈物資以外，身為民意代表更應該點出問題，要求市府積極處理。

徐巧芯直言，自己主張一直是「有篩出來比沒有好」，只有積極篩檢讓社區隱形傳播鏈斷掉，未來解封時民眾才有真正的安全，所以她認為相對之前北農的處理方式，這次迅速前進社區做篩檢是對的方向，但仍有以下2個問題，市府需做出改善方案：

一、告知地方的資訊不夠清楚，引發民怨：第一天只公佈了「虎林街、永春市場周邊產生熱區」，卻沒有即時說明當下的情況，包括傳染鏈的疑似來源、目前的確診者情況與人數等。資訊越公開透明，對於防疫越有利，尤其該區的情況並非像5月中已經屬於難以追溯只能大規模篩檢的狀況，把實際情形完整向民眾說明有助於防疫，且能夠安定民心。另外，很多居民今天不知道是要先向里辦公室登記才能篩檢，導致今天現場有些民眾白跑一趟，引發民怨，認為市府規劃不周。

二、可篩檢人數以及區域限制的問題：從每個里篩400人，到後來說都可以篩，現在又加開場次免造冊，反反覆覆代表了對於該區的規劃不精準，應該改進，且據現場醫護表示，來篩檢的人比預期還少，要如何鼓勵甚至要求市民前往檢測，是市府必須思考的重要課題。

此外，徐巧芯指出，如果因為市場周邊有足跡所以必需安排篩檢，日常會容易會到該市場買菜的民眾，絕對不只那八個里的居民，只開放讓這幾個里登記到永吉國小篩檢的理由為何？應擴大開放，只要是在某段期間來過市場的人，都能夠登記檢測，透過篩檢斷開隱形傳播鏈。徐稱，自己相信市府、衛生局很積極想要將熱區降溫，民眾也很願意配合政策，但該改善的部分一定要儘快解決，才能夠有效率地達成目標。