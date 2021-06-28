Delta病毒來勢洶洶，新北市27日晚間被疾管署通報，有兩名確診者Delta接觸者居住新北市，新北市長侯友宜28日視察新莊中港國小附幼受訪表示，計程車司機和前天有接觸確診者一人篩檢結果PCR皆為陰性。而管控Delta病毒，有賴中央、地方同心並肩作戰。

新北衛生局27日晚間表示，有2名Delta確診接觸者居住在新北市，其中一人為載送祕魯返國祖孫的機場防疫計程車駕駛，檢驗結果為「PCR陰性」；另一名則是確診個案的接觸者居住新北市，衛生局立即安排該名接觸者隔離安置集中檢疫所，PCR檢驗陰性。

侯友宜28日上午視察新莊區中港國小附幼受訪表示，關於Delta病毒疫調的結果，新北市得到2個通報，一個是在前天有接觸篩檢為陰性，昨日也接到另一個通報，是一個計程車司機PCR結果也為陰性，兩人PCR採檢昨晚出來，2人皆為陰性。

侯友宜指出，第一位接觸者新北已做好集中檢疫的管理，另外一個因為已經超過21天，必須做好自我健康的監測。新北市只要接到任何的Delta或是其他的病毒的通報，就快速地啟動疫調以外，以及所有的行動機制，希望能夠快速的圍堵疫情。

媒體詢問，防範Delta病毒屏東、台中、新北、桃園這4縣市疫調是怎麼合作的？侯友宜回應，透過各縣市立即通報以外，全台境外快速通報則有賴中央跟地方大家一起並肩作戰，所以面對來勢洶洶，只有同島聯防、快速通報、全力圍堵，才可以管控於境內。