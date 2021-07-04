開放外國人接種莫德納疫苗 侯友宜：目前76人符合資格 11:292021/07/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市2日起開放72歲以上長者接種莫德納疫苗，接種狀況踴躍，市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況。（新聞局提供，資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市2日起開放72歲以上長者接種莫德納疫苗，接種狀況踴躍，市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況，他表示，同時開放72歲以上的外國籍長者來接種，新北共有76人，同時也歡迎在新北市定居的4500個外國朋友，只要按照年齡、按照順序，都可以來新北市安心的施打。 葉全真帶媽打新冠疫苗「只花40分鐘」 親曝現場實況 施打新冠疫苗之前 11個問題一定要先知道 #新北市 #接種 #莫德納疫苗 #侯友宜 #76人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金燕打完兩劑輝瑞 籲長者接種多喝水 04:102021/07/04 娛樂新聞 台北攤販2.6萬人 首批周一接種 疫苗不足 7000人恐打不到 04:102021/07/04 焦點要聞 國中小教職員造冊 拚開學前2周打完 04:102021/07/04 生活新聞 沉默殺手！體內這種物質過高 心血管疾病易發作重症 10:432021/07/04 健康 新聞透視》防疫要緊 別再用疫苗操作對立 04:102021/07/04 生活新聞 搶打莫德納 單日18萬人接種飆新高 04:102021/07/04 生活新聞 BNT進口 柯肯定對學生是利多 04:102021/07/04 生活新聞 篩出千名無症狀 侯籲雙北合作揪黑數 04:102021/07/04 焦點要聞 女機師載莫德納回台 39天回不了家的她說：我只是空中擺渡人 08:202021/07/04 財經 台北3市場220確診 至今皆非Delta 04:102021/07/04 生活新聞 能攻善守 義大利足球文藝復興 04:102021/07/04 運動天地 生活熱門新聞 北市「虎林專案」造冊3300人 醫曝現場嘆：僅來62人 - 生活 周六晚間羅東夜市這一幕 當地人崩潰：宜蘭完了 - 生活 7／12能否微解封？侯友宜首度鬆口吐兩字 - 生活 發現虎林街熱區全靠他 機警醫看X光片揪出確診一家人 - 生活 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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