新北市2日起開放72歲以上長者接種莫德納疫苗，接種狀況踴躍，市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況，他表示，同時開放72歲以上的外國籍長者來接種，新北共有76人，同時也歡迎在新北市定居的4500個外國朋友，只要按照年齡、按照順序，都可以來新北市安心的施打。