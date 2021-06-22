澳洲億萬富豪詹姆斯佩克（James Packer）曾和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）論及婚嫁，2016年婚約告吹後，他仍四處揮霍奢侈人生，日前又被直擊搭乘價值2億美元（約56億元台幣）的豪華遊艇「IJE」，帶著3名火辣往紅在希臘米克諾斯（Mykonos）外海度假。

據英國《每日郵報》報導，由於歐洲現在疫情肆虐，詹姆斯佩克選擇在私人遊艇上和友人開趴，身邊更有多位美女作陪，他的體態豐腴，明顯從肌肉猛男大復胖，然而和他交往3年半的女友Kylie Lim卻不見人影，2人最後一次同框已經是去年5月，引發外界瘋猜情侶倆是否已經分手。

詹姆斯佩克和辣妹相談甚歡。(圖/達志影像)

而搭上遊艇的27歲網紅Maja Malnar也在IG曬出多張辣照，她和同行的網紅好友Nera Lesic、Mom Mikki都穿著比基尼，還在船上做瑜伽、跳繩，努力保持體態，就算在遊艇上享受人生，曼妙身材還是要顧，照片中也能看到3人一字排開，戴著墨鏡還高舉香檳，看起來十分愜意。

網紅們不忘在遊艇上跳繩維持身材。（圖/達志影像）

事實上，詹姆斯佩克和瑪麗亞凱莉2015年交往，當時瑪麗亞凱莉還沒有離婚，隔年詹姆斯佩克就拿出35克拉大鑽戒求婚成功，然而瑪麗亞凱莉的前夫遲遲不肯簽字離婚，同年10月就和詹姆斯佩克正式撕破臉，在她出版的自傳中曾提到這段戀情，「若這段關係很重要，就會被寫進書裡，老實說我們沒發生肉體關係。」