中央撥給台東縣8000劑疫苗，兩天全部施打完畢，縣府16日加強服務量能，就連警察也幫忙為長輩推輪椅。（莊哲權攝）

中央撥給台東縣8000劑疫苗，兩天已全部施打完畢，圖為1名醫護人員正將疫苗裝填到針筒裡。（莊哲權攝）

台東縣今日持續「嘉鈴」，中央配發給台東縣8000劑疫苗，經過兩天已經全部完成施打，對於首日出現人潮過多的亂象，再加上天氣悶熱，延生群聚抱怨，經過動線調整及加派人力支援，16日已順暢許多 。

縣長饒慶鈴表示，台東連續6天「嘉玲」，目前仍維持累計22例確診個案，請大家不要鬆懈，而在端午連假，台東火車站快篩257人全部陰性，台東機場快篩88人也全數陰性。

饒慶鈴也說明，首波AZ疫苗施打，昨天一開始出現動線不夠順暢、系統連線不穩而塞車等情況，經過滾動式檢討、徹夜改善、調整動線，社會處並出動30名志工，貼心為長輩服務，全縣17個站皆運作順暢，到今日下午，8000劑疫苗全部施打完畢。

饒慶鈴表示，中央這波開放1到5類對象施打，台東符合資格者至少有3萬人，先前撥補5100劑加上此次8000劑，數量仍不足以提供所有符合資格的對象施打，所以縣府委請村里長初步調查，確認村里內符合資格且有意願施打的75歲以上長輩名單，目前已達到8成接種率。另外，台東縣警察、消防人員施打率也近9成。

她說，對於已完成施打疫苗的長者 ，目前衛生局未接獲有身體不適的情況，但仍提醒民眾持續注意，如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。

至於民眾反映，非設籍台東75歲以上的長輩、洗腎患者或養護機構的住民是較高風險的族群，因為行動不便希望提供到宅施打服務，縣府也在整體規畫新一波的疫苗接種計畫中。