內政部宣布將殯葬人員列第2類施打疫苗順位，中華民國葬儀同業公會理事長李濓淞盼增加疫苗數量。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部宣布將殯葬人員列第2類施打疫苗順位，中華民國葬儀同業公會理事長李濓淞表示感謝外，並表示仍美中不足，公會申請數量為9600餘人，但中央只分配給全台殯葬人員3000劑，若扣除公立殯儀館2000人，僅剩1000人可供基層人員施打，盼中央能再增加疫苗數量。

李濓淞直言，全台禮儀服務業者共4558家，「接體員1人抬頭、1人抬腳」，因此公會申請9116劑疫苗，已屬精算過了，完全不包含禮生、接體車工作人員、司儀、樂隊等；然中央核定3000劑疫苗，其中包含各縣市政府殯儀館相關工作人員2000餘劑，所剩不足1000劑疫苗，根本無法滿足第一線接體人員所需。他指出，以台東為例，火化場員工已全數施打完畢，其他收取規費、環境清潔工作人員也列入其中，認為不太合理。

台東尤姓業者大嘆，不確定工作期間是否曾接觸過確診者，因此下班後也不敢回家抱抱妻小，「近期都住在公司」，與醫護同樣身為第一線接觸確診病患，殯葬業猶如被遺忘的一群人。湯姓業者附和表示，當然害怕！但他並非害怕遺體，而是害怕無孔不入的病毒，他說，近期面對不少猝死個案，根本不知是居家隔離者，抑或無症狀猝死者，坦言心理壓力相當大。

中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人王薇君同樣指出，政府人員不應納入第一線接體人員對象。據了解，近日染疫死亡和猝死案例大增，不少殯葬業者僅盼「有疫苗可打、不要成為防疫破口就好，希望能提升自身防護力，保護自己也保護家人，沒有心思去挑選疫苗廠牌」。