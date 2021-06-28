印度Delta變種病毒侵台，而全台疫苗施打率卻不到10％，台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，面對Delta變種病毒也沒有什麼特別防範，反正公衛都一樣，但只打過1劑疫苗保護力不夠，還是要完整打過2劑疫苗，不過，未來半年、1年，新冠肺炎還會持續演化，疫苗對印度變種還有相當程度保護力，但再過半年會變怎樣，我就不敢講。

此外，新北市長侯友宜呼籲要入境普篩，將病毒阻絕於境外，柯文哲說，入境後一律住檢疫旅館、解隔離前要做PCR，這次中央的規定算是比較嚴格，有時候情況不一樣，以前病毒沒那麼強悍，不一定要這麼嚴格，但印度Delta變種病毒傳染力高，這樣做沒有什麼不對，而以前那樣也可以，但現在這樣也對，病毒改變了，相信中央最近也會針對入境做普篩。

被問到全台疫苗施打率還很低，該如何防範印度Delta變種病毒，柯文哲指出，疫苗只打過1劑保護力不夠，還是要打完2劑疫苗，但新冠肺炎還是會持續變化，疫苗現在對印度Delta變種病毒還是有相當程度保護力。