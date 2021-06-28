美國捐贈莫德納疫苗將於30日晚配發，嘉義市首批獲配7700劑，規畫提供70歲以上市民、第一到第六類公費疫苗尚未施打對象接種，29日起開放70歲以上民眾線上預約，訂於7月2日開打，並新增北興國中活動中心一處快打站，與港坪體育館同步進行大型接種。

嘉義市65歲以上長者約4萬6000人，考量疫苗數量有限，本批莫德納疫苗亦採分齡分批接種，首波從70歲以上嘉義市民開始施打，另在東、西區各開設一處大型場館，西區沿用陽明醫院進駐服務的港坪體育館，東區增設北興國中活動中心做為快打站，由天主教聖馬爾定醫院進駐服務，

市府指出，本次疫苗施打採網路預約為主，呼籲所有市民朋友發揮嘉義熱情熱心精神，協助長輩上網登記，上網預約時間自6月29日上午8點半開始，接種時間為7月2日至7月4日，若長者無法上網，可聯繫里長、里幹事協助預約。

鑑於之前大型接種，市府與計程車業者合作推出百元接送獲好評，但因6天下來有多達1800多人次搭乘，超乎預期，加上油價持續調漲，計程車業者已向市府反映佛心價不敷成本，為照顧到民眾和計程車司機生計，市府改推3.0升級版，採跳表計費，每趟市府負擔80元，其餘車資由使用者自付，推估民眾就近接種，一趟負擔不會超過百元。