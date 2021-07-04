新北市長侯友宜今（4日）主持防疫記者會宣布，莫德納疫苗第2階段接種對象將不限戶籍長者，分為70歲以上長者（原住民60歲以上）長者及68歲以上長者（原住民58歲以上），70歲以上7月6日開始預約，68歲以上7月10日開始預約。

侯友宜表示，70歲以上長者（原住民60歲以上）預約時間7月6日上午8時至下午8時、7月7日上午8時至下午5時，接種時間為7月8日至9日，採分時段進行。

此外，68歲以上長者（原住民58歲以上）預約時間為7月10日上午8時至下午8時、7月11日上午8時至下午5時，接種時間為7月12日至13日，同樣採分時段進行。

侯友宜說，長者可至28處中大型接種站、29區衛生所、34家醫療院所及186家合約診所，依年齡、依順序讓長者安心施打，市長保障年齡到一定打得到。

侯友宜也說，長者預約方式可以上市府、區公所網頁掃描QR code快速預約，或是可以透過區公所專線電話服務，亦或可以找區公所、里長及里幹事就近協助，另外1至5類公費對象包含孕婦7月6日、7日、10日、11日都可以線上預約。