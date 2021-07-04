嘉義縣第4波擴大接種站，15場接力輪番開打，至3日止已完成13場8369人接種，疫苗使用率已達93.1％，72歲以上接種率達50％，下一批疫苗共7700劑5日到貨，縣府開放71歲以上長者接種，全縣將於6日起同步於衛生所開打，住嘉義縣但戶籍不在者，可向當地村里長登記造冊後再由衛生所依疫苗情況通知接種。

莫德納疫苗掀起全台搶打潮，受限疫苗數量限制，嘉義縣首次僅限在籍民眾接種，並針對現場超額未能接種的長者，提供優先接種卡，在第2批疫苗到貨，由衛生所優先通知接種，目前共計發出83張優先接種卡，長者一卡在手，維護接種權益皆安然接受，無爭議事件發生。

縣長翁章梁表示，因應莫德納可能帶來的搶打潮，嘉義縣第4波擴大接種站，透過跨局處合作增加人力，快打車也發揮最大效率，目前已完成13場次，5日還有梅山鄉及朴子市2處施打，民眾可以踴躍接種。下一批7700劑疫苗5日提前到貨，接種對象下修為71歲民眾，全縣各鄉鎮市衛生所6日起開打，另長期住嘉義但戶籍不在嘉義縣的民眾，可向當地村里長登記造冊後再由衛生所依疫苗情況通知接種。

趙紋華說，第2批莫德納5日到貨，為讓鄉親及早完成接種，全縣18鄉鎮市6日隨即開打，並針對71歲鄉親造冊，透過村里廣播、發放通知單等各種方式，提醒民眾攜帶身分證、健保卡、印章，依各衛生所安排的村里接種行程，分批按時接種，打完針記得多喝水、多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹 等不適症狀，應儘速就醫。