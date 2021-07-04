彰化縣長王惠美4日前往各施打站巡視施打情形，肯定醫護人員一滴都不浪費，也呼籲民眾配合時間盡速施打。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣從７月２日開始為縣內75歲至84歲長者施打莫德納疫苗，從7月2日開始在全縣264個接種站施打，預計在一周內辦理514場次的接種。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣獲中央撥發3萬3600劑莫德納疫苗，從2日開始為縣內75歲至84歲長者施打，全縣264個接種站同步，包括26家醫院、151家診所、27家衛生所、還有6處快打接種站及54社區據點接種站，彰化縣長王惠美4日前往各施打站巡視施打情形，肯定醫護人員一滴都不浪費，也呼籲民眾配合時間盡速施打。

彰化縣從７月２日開始為縣內75歲至84歲長者施打莫德納疫苗，從7月2日開始在全縣264個接種站施打，預計在一周內辦理514場次的接種，縣府也同步開放網路調查，家屬可上網輸入長輩身分證號碼，即可知道分配的時間與地點。

王惠美表示，今天上午到線西、伸港、秀水、溪州等地關心施打情形，在線西寓埔社區看到有技術很好的醫護人員，一瓶莫德納可以打到15人，絲毫不浪費任何一滴疫苗，疫苗施打將持續到8日，下一批疫苗緊接著會在5日送達，將開始針對73、74歲長輩造冊施打，透過里辦公處通知，在規劃接種時間與地點。

王惠美強調，現在施打時間與地點都是為了避開群聚、分散人流所設置的措施，提醒民眾依照通知的時間與地點前往施打，不用提早到，準時到就可以，以錯開人群，也拜託長輩打完疫苗後，要在現場休息15至30分鐘，如有任何狀況醫師才能馬上處裡。

王惠美說，要再次感謝所有醫護人員的用心與辛苦，也希望現場鄉親能配合醫護人員的指示，按造規定來接種疫苗，也希望大家都能一起守護我們的健康，拜託大家不管是AZ、莫德納或是未來會到的輝瑞，有疫苗就趕快打。