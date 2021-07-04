金城鎮人口數最多，縣立體育館接種情況熱烈。（李金生攝）

金門莫德納疫苗4大型接種站打氣強強滾，2天半來已有4513人完成接種。（李金生攝）

金門縣府繼續爭取中央流行疫情指揮中心提前配發第2階段莫德納疫苗2660劑，將優先開放第9類第2項「重大傷病卡及罕見疾病」施打。（縣府提供）

金門莫德納疫苗4大型接種站打氣強強滾，2天半來已有4513人完成接種，縣府再向中央爭取提前配發2660劑，優先開放重大傷病及罕見疾病者施打，已協調金門醫院7／6起開設「莫德納接種專診」，也會持續視疫苗數量滾動式檢討，進一步擴大開放接種對象，全面提高鄉親的疫苗覆蓋率。

金門縣獲央配發5040劑莫德納疫苗，自7／2至7／4在全島4大型接種站和烈嶼鄉衛生所施打，對象為65歲以上長者（具原住民身分者為55歲至64歲）施打，迄今日中午為止已有4513人接種，情況十分踴躍。

楊鎮浯縣長表示，縣府繼續爭取中央流行疫情指揮中心提前配發第2階段莫德納疫苗2660劑，將優先開放第9類第2項「重大傷病卡及罕見疾病」施打，已協調金門醫院7／6起開設「莫德納接種專診」，盡快讓這些需要轉診赴台就醫的鄉親獲得疫苗的保護，也讓家屬們可以更加安心。

連3天走訪全島各地接種站的楊鎮浯呼籲，金門AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，縣府已先行開放第10類50-64成人先行接種AZ疫苗；針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，需經各中央主管機關認定並造冊者，縣府也已經超前部署，採「專案」方式提供AZ疫苗先行接種，符合接種資格可盡快與9家合約院所預約接種。

縣衛生局表示，這3天來除金湖大型接種站有1位長者在接種後出現冒冷汗及暈眩症狀，由119送金門醫院診察判斷為暈針，休息後返家外，並無其他不良反應案例，提醒鄉親在接種後，在現場休息觀察15分鐘，返家後也要多喝水和注意自身健康狀況。