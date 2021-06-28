中央開放疫苗殘劑可讓18歲以上民眾接種造成全台殘劑之亂，台中市盤點目前仍有8千劑AZ疫苗，規劃6月30日在全市44處快打站為75歲以上長者施打疫苗，中市衛生局28日公布醫療院所殘劑接種指引，而研考會規劃「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」28日正式上線，也同步公告快打站預約站點，將於29日上午9點至下午1點始開放登記預約。

趕在中市30日上午將再大規模開打前，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」28日下午正式上線公告44處快打站點，研考會主委吳皇昇更在下午防疫記者會現場實機展示說明，網站內容包括預約候補規則、預約站點公告、我要預約、預約候補排序公告、殘劑施打名單公告等單元，有意願的民眾可先詳閱預約資格條件、作業流程及相關注意事項，並確認欲預約的開放站點後，即可點選「我要預約」依表單內容填寫後送出，即可完成預約。

吳皇昇進一步說明，配合市府將於6月30日開設AZ疫苗快打站，於今（28）日（施打前兩日）公告可預約站點，並將於明（29）日（施打前一日）上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，同日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意

而在30日（施打當日）各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

衛生局長曾梓展也公告醫療院所疫苗殘劑施打預約指引，他指出，未來莫德納疫苗撥補到台中後，注射合約院所也可讓民眾預約接種，包括在施打前兩日由合約院所自行公告預約及施打的日期、時間，讓民眾在前一日透過網路或電話預約，再由該合約院所公告排序，施打當日再由各合約院所依序通知，民眾也要在收到通知後30分鐘內到場報到，而所有殘劑施打，都要在接種後註記並公告接種者去個資化的資訊。