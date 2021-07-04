香港已施打390萬劑新冠疫苗 預計8月將有5成人口接種 14:332021/07/04 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前香港已接種超390萬劑新冠疫苗。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府食物及衛生局局長陳肇始今（4）日表示，目前香港已接種超過390萬劑新冠疫苗，超過230萬人已接種第一劑疫苗。 陳肇始表示，近日預約接種疫苗的人數有所上升，預計到8月至9月將有約5成人口接種，但數量仍然不夠，要有7成或以上人口接種疫苗才較穩妥。陳肇始重申，希望市民儘快預約接種疫苗。 長者接種1劑BNT免疫力反「斷崖式下跌」 醫揭施打關鍵 莫德納疫苗接種踴躍 侯友宜：還會有186處門診服務 #接種 #陳肇始 #香港 #萬劑 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳上海復星成立專案協助台買疫苗 陳時中10字回應 14:392021/07/04 生活 台中市議員張瀞分今接種 籲中央速提供足夠疫苗 12:312021/07/04 寶島 陳時中現身新店靜思堂關懷疫苗施打 14:402021/07/04 生活 彰縣75至84歲長者施打莫德納 264個接種站同步施打 13:292021/07/04 生活 莫德納開打 台中逾1.7萬人接種 04:102021/07/04 地方新聞 台北攤販2.6萬人 首批周一接種 疫苗不足 7000人恐打不到 04:102021/07/04 焦點要聞 葉全真帶媽打新冠疫苗「只花40分鐘」 親曝現場實況 10:262021/07/04 娛樂 梗圖高手可打疫苗、義消不行 李貴敏要政府說清楚 14:132021/07/04 政治 出國留學生苦等不到第二劑疫苗 陳時中：不用擔心 14:542021/07/04 生活 開放外國人接種莫德納疫苗 侯友宜：目前76人符合資格 11:292021/07/04 生活 原本剩最多 台大醫院單日接種2613人 施打人數全國第一 13:382021/07/04 生活 兩岸熱門新聞 陸新冠醫療去年出口1050億美元居全球第一 美國成最大買家 - 兩岸 - 旺報 神舟十二號兩名太空人 已成功出艙 - 兩岸 比輝瑞和莫德納受歡迎？ 德媒：新加坡人排隊接種陸製疫苗 - 兩岸 梟龍軍演擊敗飆風攪動中印巴情勢 印度憂中巴已獲飆風戰機參數 - 兩岸 管理2000億人幣企業老董 毆打兩院士致重傷 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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