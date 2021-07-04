香港政府食物及衛生局局長陳肇始今（4）日表示，目前香港已接種超過390萬劑新冠疫苗，超過230萬人已接種第一劑疫苗。

陳肇始表示，近日預約接種疫苗的人數有所上升，預計到8月至9月將有約5成人口接種，但數量仍然不夠，要有7成或以上人口接種疫苗才較穩妥。陳肇始重申，希望市民儘快預約接種疫苗。