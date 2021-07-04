基隆市今日零確診個案，目前全市75歲以上長者累計已有66％完成第一劑疫苗接種，明日起為72至74歲（原住民62至64歲）以上長者施打莫德納疫苗。

基隆市政府配合這一波莫德納疫苗施打作業，設置10處施打站，列冊1萬4195人，到下午作業結束為止，實際到場接受疫苗注射的人數共有5597人，施打率為39.4％；據統計，全市已有1萬6498長者接種AZ或莫德納，施打率達66％。

市長林右昌表示，市府相關單位事前規畫得宜，不僅施打過程有條不紊，長者們幾乎都是一到現場就可以進場完成施打，他說，明日起一連2天，針對72至74歲（原住民62至64歲）以上長者施打莫德納疫苗，符合資格的施打對象都已收到通知單。

林右昌強調，符合資格長者請帶著通知單、健保卡、身分證，以及事先簽好名的接種評估意願書，按照通知單上的時間，前往各施打地點，保證大家都一定打得到、不用預約、不需要排隊。

各區施打站地點分別是，仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心。

為避免長者奔波辛苦，市府也規畫防疫專車（公車）自各里前往施打站，長者施打疫苗後，則可以搭乘場外的防疫計程車或復康巴士返家，有需要的民眾都可以與區公所及里長聯繫預約。