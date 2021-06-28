嘉義縣7月1日起默德納和AZ將同步施打，呼籲民眾踴躍接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣首波85歲以上長輩接種疫苗施打率一度高達80％，受不良反應事件影響，第二波75至80歲民眾出現緩打潮，縣府今28日表示，全縣目前不良事件通報3件，2件已排除與疫苗有關，7月1日起莫德納和AZ將同步施打，呼籲民眾踴躍接種。

縣府指出，至昨27日止，衛生局共接獲3件AZ疫苗不良反應事件，經嘉義地檢署司法解剖2件已排除，死因為心血管疾病、跌倒、慢性腎衰竭，與施打疫苗無直接關聯，另1件還在送中央審查中。

縣長翁章梁表示，24日屏東縣爆發Delta變異株群聚事件，面對疫情威脅，當下最重要的就是打疫苗，提升群體免疫力，任何疫苗都有優缺點，最重要的是跟醫師討論，只有接種才能擁有保護力，且中央疫情指揮中心資料顯示，截至目前尚未有死亡個案被判定與疫苗有直接關聯，呼籲民眾不要受影響，錯失接種時機。

衛生局長趙紋華指出，7月1日嘉縣將分配到1萬2600劑疫苗，7日7700劑，下一波莫德納、AZ同步施打，7月1日起將開設14場大型接種站，受疫苗數量限制，目前通知單發放年齡以72至74歲民眾為主，會再視疫苗剩餘數量檢討下修接種年齡，另鼓勵75歲以上未施打疫苗鄉親踴躍接種。

衛生局強調，由於Delta變異病毒株來勢洶洶，提醒第一劑AZ疫苗接種已滿10周民眾，即日起可到各鄉鎮市衛生所及縣轄4大醫院預約注射第2劑，以獲得完整保護力。