屏東縣政府宣布，日前由中央撥配的3500劑莫德納疫苗，除第一到三類人員施打外，即日起開放一般孕婦優先接種，請有意願施打的孕婦請盡速到14家專責醫院及安和、優生2家特約醫院預約施打。另外，由於第一線處理大體的工作人員面臨染疫高度風險，也納入第2類優先施打疫防疫人員，縣府已完成造冊，將安排施打。

由於莫德納疫苗原先只提供1至3類人員施打，並以該三類的孕婦優先，經評估餘量後，決定開放供一般孕婦亦可選擇施打，且開放選擇接種莫德納或AZ疫苗，因此提醒有意施打的孕婦務必經過婦產科醫師完整評估後，再到醫療院所預約接種。

此外，因為第一線處理大體的工作人員工作內容從接體至禮儀服務過程均與大體接觸密切，染疫風險高，為確保執行業務的職業安全，中央已經同意將殯儀館、火化場實際處理遺體的工作人員，列為第二類施打疫苗對象，縣府提前準備已完成造冊，將配合指揮中心疫苗配發情形，規畫相關施打作業。

潘孟安也提醒，由於近幾天都可能是天候不穩定的氣候，如遇下雨，記得安全第一，至於80歲以上長者，因個人因素未在指定時間完成施打者，仍可到居住地的注射站或速打站，記得帶健保卡、身分證以及同意書，以利完成接種。