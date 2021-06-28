滅火器主唱楊大正2016年和「山東」登記結婚後，育有1女，如今老婆山東又懷有7個月身孕，日前接種完第一劑莫德納疫苗，也更新了自己的身體狀況，透露自己除了打針處肌肉有點痠痛之外，沒有出現其他症狀，「有一點發燒前的徵兆，但沒有燒起來。」向大家報平安。

山東在限時動態透露，她覺得施打疫苗的動線規劃得很好，現場還有放音樂可以放鬆心情，「整體就是小chill」，醫護人員問診時也很親切，接種過程幾乎沒什麼感覺，打完15分鐘都沒有不是就可以先離開現場，「坐在大巨蛋中間，突然覺得想也沒想到人生會經歷到這種事情，我以為電影才會有的情節！」

山東也發文坦言，因為疫情不得以天天待在家，原本很不習慣，對整天要顧孩子感到焦慮，但後來發現要不是疫情，她和楊大正會繼續忙於工作，現在習慣後，反而很珍惜一家人的溫馨時光，「覺得疫情要讓人學的是『緩慢和愛』。」山東認為在局勢動盪不安之際，最好要盡量保持感激和充滿愛的心，「即使很難也要努力。」

山東也無奈地說，實在不懂為什麼會一直出現對立批評的聲音，「辛苦的人大有人在，別人都在認真活的時候，請你不要去潑別人冷水，很沒水準。」貼文一齣也引起廣大迴響，不少網友都大推，「說的太好了，新聞真的少看」、「贊同到不行」、「謝謝你用文字溫暖了大家」。