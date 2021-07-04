雲林縣上周分配1萬6800劑莫德納疫苗，75歲以上長者返打潮踴躍，有8鄉鎮的接種率超過100％，最高的是台西鄉110％，最低的是北港鎮73％。下一梯莫德納疫苗2萬4500劑將於7月9日開打。

縣長張麗善表示，第二批莫德納疫苗將於7月5日配送，配合鄉鎮市衛生所周二、三、四都有業務，訂於周五（7月9日）開打。估計接種意願仍高，年齡門檻授權鄉鎮市長決策。

雲林縣府上周依照20鄉鎮市人口數分配莫德納疫苗數量，斗六市1400劑、斗南644劑、虎尾1022劑、西螺840劑、土庫532劑、北港686劑、古坑560劑、大埤364劑、莿桐476劑、林內280劑、二崙616劑、崙背434劑、麥寮518劑、東勢322劑、褒忠252劑、台西420劑、元長532劑。

全縣除斗六市以外，19鄉鎮市快打站都以75歲以上老人優先施打，有餘量再開放74歲以下逐步下修門檻。各站都是人潮爆滿，施打速率也很快，除斗六市以外，1天之內都打完。

本梯次疫苗使用率最高的是台西鄉110％，其次是古坑鄉109％、崙背鄉102％、大埤鄉101％，剛好達100％的有西螺鎮、林內鄉、褒忠鄉、水林鄉。

本次使用率未達90％的有北港鎮（73％）、口湖鄉（79％）、麥寮鄉81％、二崙鄉89％。斗六市分3天施打，首日（7月2日）打了60％。