藝人High咖（邱志恒）從《大學生了沒》出道，無厘頭搞笑風格讓他廣受粉絲歡迎，近來他轉往YouTube頻道發展，在最進更新的影片中，他提到住在隔壁的學長常帶不同女生回家，由於租屋處隔音太差，因此學長在床上激戰時，他都會陷入天人交戰的處境。

日前High咖在YouTube頻道上傳新影片，提到過去在外租屋的尷尬經驗，當時住在隔壁的學長都會帶不同女伴回家，2人激戰的聲音讓High咖凍未條，「身為一個沒什麼戀愛經驗，又是超級暈船仔，旁邊就在床戰，對我來說是一個很大的考驗，畢竟我也是荷爾蒙爆發的20歲男性」。

High咖被勾得心癢癢，決定打開筆電發洩一下，「進入最壞壞的網站，找到最壞壞的影片」，但他按下播放鍵時，卻發現耳機竟然沒有聲音，他以為是聲音太小沒聽到，還特別調大聲，沒想到一名同學的女友面有難色地來敲門，「這是你借給我們的藍芽喇叭對不對…它…它剛才好像有響」。

原來是電腦的聲音連接到藍芽喇叭上了。（圖/翻攝自High咖的屁孩日記YouTube）

High咖當場崩潰，原來電腦的聲音連到藍芽喇叭上，他要做壞事都被同學和對方女友聽見了，影片發出後，也引起熱烈討論，不少網友都笑翻，「太好笑了吧，片片沒聲音那段，我以為是連到別人的耳機，結果竟然是音響，哈哈哈哈」、「藍芽喇叭已連結，邱志恆的大學生活已下線」。