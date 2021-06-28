八點檔連續劇熟面孔李㼈，能演搞笑喜劇也能正經飆演技，實力相當堅強，他2003年迎娶美女老婆熊家婕，生下一雙子女，如今孩子大了，17歲愛女李紫嫣成了女團「PER6IX」成員，一亮相超高顏值震驚外界，受到很大的關注，很少更新社群的她，昨(6/27)罕見貼出個人照，撩髮回眸一笑，電暈眾人。

男星李㼈成家後，一家四口生活幸福快樂，而夫妻倆一直很保護孩子的隱私，沒想到17歲的女兒李紫嫣懷抱星夢，瞞著爸媽參加選秀並順利過關斬將進入演藝圈，以女團成員身分出道的她，甜美校花級外型曝光後讓人驚豔，李㼈因此成了「國民岳父」。

李紫嫣闖蕩銀河有個不錯的開始，今年5月還首度參加了「微風之夜」，爸爸也低調支持，分享女兒當天的美照到臉書，眾人大讚李紫嫣遺傳到爸媽的優點，是個小仙女來著，而平時低調的李紫嫣，在疫情期間難得浮出水面，昨在IG貼出一張個人照，又引發熱議。

她表示，這是去年拍的舊照，寫下如詩般的心情「被記住的時間，是盈滿了幸福從眼睛溢出來然後侃侃而談的呀，從心底出發。夏天的晚風永不停歇，世上的少年少女永遠熱戀」，照片中，李紫嫣穿著淡紫花色細肩帶小可愛，一手抓起了頭髮，回頭露出甜甜的微笑，美背與纖細臂膀一覽無遺，難得解放尺度，被讚照片跟文字一樣都是高水準，性感、神秘卻不失清新，「很少從這個角度看阿紫耶」、「真的是女神」、「紫嫣好美」。