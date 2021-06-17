鄭茵聲（茵聲）從網紅團體「這群人」發跡，以活潑爽朗的個性走紅，近年還跨足戲劇、唱片、主持等領域，這陣子她也因為受疫情影響停工，待在家防疫，今（17日）就在社群網站曬出一系列居家照，難得脫了解放好身材。

照片中，茵聲隨興紮起頭髮，戴上髮飾，臉上似乎沒化妝，仍可看出她的好膚質、好氣色，而前2張照片裡，茵聲坐在床上，身穿杏色無袖上衣搭配咖啡色長褲，一下對著鏡頭露出燦爛甜笑，一下望著窗外，散發仙女氣質。

鄭茵聲前2張還穿著上衣甜美自拍。（圖／翻攝自IG）

鄭茵聲難得解放有料身材。（圖／翻攝自IG）

最後一張，茵聲直接脫掉上衣，只穿著一件咖啡色細肩帶Bra T，衣服貼身剪裁秀出纖細蠻腰，尤其胸前的大深V，更令她露出半球深溝，難得解放有料好身材，驚艷眾粉絲。

身為高雄人的茵聲，日前曾透露爸爸看到北部疫情嚴峻，加上她最近工作都暫停，想叫她乾脆回家住比較安全，但她心想不管坐車、開車還是都有風險，雖然坦言自己真的很想家人也想回家，但為了大家的安全，且怕讓連續幾日零確診的高雄出現變數，她最終還是拒絕了，並向家人喊話：「幸好你們在高雄屏東，要好好的，我也要好好的。」