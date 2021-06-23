嚴防印度變種病毒株Delta，疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，入境者在居家隔離或檢疫期滿前一天接受PCR採檢。國民黨主席江啟臣今天表示，這距離國民黨提出入境普篩的要求，幾乎晚了一年，但仍樂見指揮中心亡羊補牢，這也證明國民黨的堅持才是超前部署，民進黨及長期抹黑的側翼網軍都應深自反省。

江啟臣下午主持視訊中常會表示，在全國人民共同努力下，連續幾天以來確診數字回到二位數，看到國人齊心防疫很感動，然而，疫情的挑戰才真正要開始，尤其傳播力更強的變種病毒株Delta，民眾更應要謹慎因應，及早佈局。

對於指揮中心昨宣布實施「入境普篩」，江啟臣說，從去年至今，國民黨執政的14縣市提出的超前政策，包含新北市提出入境普篩、口罩實名制、呼籲管制升級等，只要地方防疫作為與中央疫情指揮中心有不同意見，民進黨立刻膝反射群起攻之，卻又緊接轉彎跟上的情形屢見不顯。

江啟臣指出，這不但凸顯出民進黨「政治重於防疫」的扭曲心態，更凸顯指揮中心過度剛愎自用，缺乏溝通的事實，導致防疫政策從中央主導，變成地方先行；在第一線奮戰的地方政府，當然須要有權宜應變的空間，指揮中心若無法將地方視為夥伴，不但無助於防疫工作的落實，更可能讓防疫政策淪為閉門造車。

江啟臣呼籲蔡政府，守住疫情是全民共識，但是執政黨利用防疫攻擊地方首長，操作仇恨聲量，令人唾棄。他痛批，無法取得有效足夠疫苗的執政黨，反省都來不及了，卻還在用政治思維操作輿論，令人不齒。

繼上週捐贈10萬個FFP2口罩給第一線防疫人員，江啟臣說，今天再度準備了20萬個口罩，捐贈給雙北計程車工會，此外，中評委溫玉霞、劉雙全發起捐贈3000件隔離衣給第一線醫護人員。