全國因疫情進入三級警戒，828公投是否如期舉行仍未定，國民黨要求執政黨說明如何在防疫下保障公投權益。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，一切尊重中選會的決定。

原定828舉行反萊豬、公投綁大選、重啟核四、珍愛藻礁等4項公投案，今因疫情因素，而出現變數，中選會擬於7月2日對外說明相關規劃。藍營呼籲防疫優先，但不可沒收人民公投權利，民進黨要說明如何在防疫期間，保障一個安全環境進行公投。

劉世芳表示，近來國民黨、民眾黨、時力等在野黨，對於公投舉行都有不同聲音及意見，既然中選會在徵詢疫情指揮中心意見後，本周五就會有討論結果，那也尊重，但若持續警戒，選務人員是否願意出任公投選務工作，以及公投率有無影響，都會是考慮重點。

劉世芳指出，目前黨內對於延後公投、是否綁大選等議題還沒有討論過，最在乎的還是疫情控制狀況，如何讓民眾可以自由地參加公投，才是民進黨的首要考量。