中選會在周五(2日)表示，因疫情影響，原定828公投，將延至12月18日，但台中立委陳柏惟罷免案卻「不受疫情影響」，仍定於828投票，外界對此有所質疑。中選會今日發布新聞稿回應，陳柏惟罷免案是否改期，將在7月16日討論。

中選會表示，7月2日的記者會所談到有關陳柏惟罷免案，是因依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案投票，應於罷免案宣告成立後20日至60日內為之，依法須先訂定投票日，並等被罷免人提出答辯書期間，屆滿5日後，發布罷免公告。

中選會指出，等罷免公告正式發布後，中選會預定將在7月16日討論，是否依法改定罷免投票日期，這在7月2日的記者會都有說明，希望國人能夠了解。

中選會說，為符合法律規定的基本要求，一切都要依照《公職選罷法》第87條規定，罷免投票得先定出投票日期，目前要等7月15日前，完成陳柏惟罷免案的罷免公告發布程序後，才能在7月16日討論罷免投票日是否改期。