因公投受疫情影響而延期到年底，國民黨陣營力促「不在籍投票」，中選會表示最快後年才能實施，而且只限定移轉投票。國民黨前主席朱立倫直言，民進黨團總召柯建銘認為我們是以此藉口，將來推動大選不在籍投票，但選舉本來就可以不在籍投票，這有錯嗎？應要問柯總召，「你再拖下去是為是哪一種的政治算計」。

朱立倫指出，民進黨執政最大的特色，就是找千百個理由來拒絕民眾推動不在籍投票，但在公投法源上本來就已經可以不在籍投票，那民進黨還要找任何的理由去推拖就不應該。

朱立倫直言，柯建銘說國民黨是拿此藉口，目的是將來要推動大選不在籍投票，有錯嗎？全世界115個國家選舉都可以不在籍投票、移轉性投票，讓所有的年輕朋友不能在他工作、居住的地方才能投票，一要回到戶籍地才可以投票，有這個道理嗎？所有的朋友應該問柯總召，「你再拖下去，是為了是哪一種的政治算計」。

國民黨主席選舉因疫情影響擬延期到9月後，朱立倫表示，現在一切以防疫優先，不要造成有任何的社會觀感，認為國民黨在製造政治的紛擾，至於選舉時間點就是按照中常會的決議，等到降為二級後再來討論。

朱立倫指出，國民黨原來在海外的部分就有做通訊投票，針對國內黨員是不是要做移轉性的投票，讓很多同志不必回到高雄、雲林或嘉義投票，可以在居住地就投票，這可以來研辦。