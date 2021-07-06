台微體(4152)宣布私有化，由私募基金PAG集團及大股東支持的森投資新發行的乙種特別股為對價，以每股發行價新台幣約100元，無價格或股份轉換，溢價約19.76%，今日開盤跳空鎖在漲停板91.8元，至11:00，有1萬餘張買單排隊想要買進。

台微體總經理葉志鴻指出，考量公司主要產品未來進軍美國及歐洲市場發展策略，包括開發中的TLC599 3期臨床試驗完成後，明年將在美國送件，未來進入銷售將需要很大的資金，另外，抗黴菌藥物預估年底將送件美國，接下來將會是歐洲，都將成為國際化藥物，這些都要花較多的資金才能夠支持。原本PAG集團只晬想投資公司，不過，在公司產品要往歐美開拓，雙方討論後決定將公司進行調整，先私有化再上市。

台微體7月5日董事會決議通過與森投資進行股份轉換案，由森投資新發行之乙種特別股為對價，每股發行價格新台幣100元，無價格或股份轉換比例之調整機制，以1股乙種特別股換取本公司1股普通股，取得本公司100%股份。預計於2021年8月20日股東臨時會討論本次股份轉換案，若順利通過將向櫃買中心申請股票終止買賣，並申請停止公開發行，日期暫定為10月8日。