中選會上周五宣布828公投延至12月18日舉辦，而台中立委陳柏惟罷免案先宣告828舉辦，並在7月16日討論是否延期，引發國民黨質疑並前往中選會要求「給個說法」。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今日於線上記者會回應，直接去踢館、下指導棋不是可取的作法。

黃世杰表示，無論是公投案或是陳柏惟罷免案，這些在民主國家都要得到人民信任，其信任基礎就是有個獨立中立的選務機關，這樣投票結果才能國人信賴。

黃世杰指出，依照《公職人員選舉罷免法》第83條規定，選委會收到罷免案連署人名冊後，應於40天內查對名冊，符合規定後，才會宣告罷免案成立。然後再依《公職人員選舉罷免法》第87條規定，在罷免成立20天至60天內訂定投票日，因此才會把8月28日暫定為投票日。

黃世杰說，中選會都已說明，是否因疫情關係，改訂投票日，將在發布罷免公告後，另提委員會審議，這也是依照《公投法》第66條規定來辦理。

黃世杰表示，中選會在辦理選務過程，都是依照法律程序獨立行使職權，做出中立、獨立判斷，各界不該用政治性角度，來下指導棋，甚至跑到中選會踢館。

另針對藍營呼籲，立院盡速召開臨時會修法，制定不在籍投票的法源。民進黨立院黨團幹事長劉世芳回應，目前立院議事處尚未收到任何黨團遞案要求加開臨時會，如有遞案，相信立法院長都會依程序處理，但目前無法回答，因為沒有遞案，也不知道內容是什麼。