中選會宣布4項公投案投票延後到12月18日舉行，國民黨主張疫情期間應該採不在籍投票，並提案要求立院開臨時會修法，讓不在籍投票制度入法。國民黨立院黨團今上午踢館中選會，拜會中選會主委李進勇，然而李對此表示，就算快速完成立法，相關作業辦法等機制建立需要半年，「絕對來不及」。

國民黨團總召費鴻泰今率黨團書記長鄭麗文及黨團首席副書記長陳玉珍，去中選會拜會李進勇。費指出，中選會改期投票的相關規定，是準用是準用《公職人員選罷法》，《公投法》卻把日期寫死，應趁機將《公投法》修得更完備，以免未來法源上產生爭議。

他也提到，國民黨主張因應疫情，應該採取不在籍投票方式，報帳國民公投權利，因速修法，國民黨團已經提案要求立法院召開臨時會，儘速將相關法規修正已達完善。

李進勇則回應，若希望《公投法》修正得更完備，讓大家都覺得沒問題，中選會尊重也歡迎。去年中選會已將公投的《不在籍投票法》草案送到政院，正在進行審查。

但李進勇也強調，就算草案送立法院後快速立法完成，還需有相關作業辦法及規定等配套機制要建立起來，差不多要花半年時間。因此就算快速通過修法，要趕上這次公投「絕對來不及，」若立法進程順利，期待2023年能推動。

至於台中立委陳柏惟罷免案投票仍訂於8月28日舉行，鄭麗文認為地方選務人員應也有防疫上的考量，與公投投票一併延期，復則會引起不必要的政治陰謀和對立。李進勇解釋，中選會是依法宣布成案且必須先訂定投票日，並於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內，發布罷免公告，接下來，中選會委員會議才能在7月16日討論此案是否要改定投票日。

李進勇強調，中選會並沒有預設立場，會非常負責任，根據選務籌備情形及疫情發展，經委員會會審慎考量決定，之後會向外界交代。