針對疫苗開放施打對象，國民黨高雄市議會次級團體「KK政線」5日向高雄市長陳其邁喊話，應將銀行員、社福團體等納入，以因應微解封後的防疫新生活。疫苗若不夠，也可以像台北市長柯文哲一樣向中央專案爭取或提前配發，切莫再以疫苗不足的理由鬧出「台北行，高雄不行」的笑話。

對此，高市衛生局表示，疫苗接種類別順位資格是由中央流行疫情指揮中心決定，針對議員所提到的社福團體、銀行員等爭取適用第5類或第7類接種疫苗對象，是由其主管機關向中央提出專案申請，若中央審核通過，後續將依其造冊疫苗數核撥疫苗給地方，高市府一定會積極配合爭取。

「KK政線」成員、高市議員李眉蓁指出，台中市在6月中宣布鄰長可以打疫苗，當時KK陣線立即呼籲高雄比照辦理，但被陳其邁以疫苗不足為由拒絕。發生北農事件後，全國批發市場人員提前疫苗，地方不分藍綠都有也應該把傳統市場攤商納入的聲音，陳其邁也置之不理。

李眉蓁認為，如今台北在疫情嚴重、疫苗需求量最高情況下，仍決定為1.8萬市場攤商提前施打疫苗，高雄如果做不到，真的有點不可思議。再加上高雄剛爆出疫苗造冊出錯、打黑針的事件，也讓人質疑高雄疫苗控管到底有何問題，為什麼疫苗分的沒有比別人少，卻總是這也不能打、那也不能打？

市議員李亞築表示，一旦微解封後，立即承受壓力的除傳統市場攤商，還有負有維護金融秩序責任的銀行員、要照顧弱勢斬者的社福團體等，他們理應屬於第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，然而現在交通運輸人員都開始造冊施打，他們卻還沒有被納入。

成員之一的市議員鍾易仲也指出，當前社區仍潛藏傳播風險，其中高齡者又為罹患重症高危險群，社福團體工作人員無法施打疫苗，除了擔心自己染疫，更增加已無依靠長輩被傳染的風險，日前華山基金會等社福團體向市府提出需求仍被婉拒，呼籲市府作為和思維都應改進。