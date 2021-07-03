針對中選會昨（2日）宣告基進黨立委陳柏惟罷免案成立，應於8月28日舉行投票，但原定於8月28日舉行的重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案公投，卻考量疫情延後到12月18日，國民黨主席江啟臣3日上午表示，「如果考量有疫情風險，必須把公投延到12月18日，那我們搞不懂為什麼還可以舉辦罷免的投票呢？中選會不要有雙重標準。」

中選會舉行委員會議，全體委員一致通過原定8月28日舉行的公投將延期至12月18日投票，理由是徵詢指揮中心對於疫情發展及疫情警戒措施意見，指揮中心認為由於影響疫情因素眾多，且不確定性高，長期疫情趨勢尚待密切觀察監測，為確保公民投票權利，維護全民防疫之成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，延期舉辦公投。

不過中選會昨天也同時宣告基進黨立委陳柏惟罷免案成立，依法要在20日至60日內舉行罷免案，訂於8月28日舉行，至於是否因疫情改訂投票日，待7月16日委員會議決定。

國民黨主席江啟臣3日到雲林縣捐贈醫療物資，他回應媒體詢問時表示，希望7月16日的中選會委員會議對於這件事能夠重新慎重考量，否則對於台中人來講會覺得不公平，難道台中人的命比較不重要嗎？

江啟臣說，如果8月28日這個時間中央疫情指揮中心考量還有風險，必須把公投延到12月18日，那我們搞不懂為什麼還可以舉辦罷免的投票呢，中選會不要有雙重標準。