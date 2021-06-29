為防堵新冠肺炎Delta變異株入侵台灣，藍綠縣市首長不約而同一起「逆時中」要求入境普篩，新北市長侯友宜今（29日）表示，1年多前一直在說入境要普篩，說了好幾次，中央也沒有採納，當時做了這些建議，中央沒有採納才會造成諾富特事件，才會引發這麼樣的重大的災難。

侯友宜表示，應該把病毒阻絕於境外，這是不二法門，只要不進來，什麼事都可以在境內有效的做好管控，所以阻絕境外其實比管控境內還更重要，當然病毒不可能在台灣自己出來，一定是從國外帶進來。

侯強調，1年多前我一直在說入境要普篩，說了好幾次，中央也沒有採納，當時做了這些建議，中央沒有採納才會造成諾富特事件，才會引發這麼樣的重大的災難。

尤其現在的Delta變異株來勢洶洶，之前就一再的呼籲，Delta來的時候更應該嚴守國門，阻絕在境外，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，這個都不能馬虎，絕對要要求做到，也希望中央政府能夠聽進去。