國內疫情趨緩，昨天新增37例確診，創這波疫情以來新低，同時北市3市場昨天僅第一市場增6確診，對此，精神科醫師沈政男表示，「我有沒有說，台北不會有事？」並指出環南市場疫情燒兩天就沒了，是因為有三級警戒。同時他也點名北市長柯文哲，面對醫界敵意可以學學新北市長侯友宜禮賢下士的氣度，「這才是想要競逐大位的人該有的風範」。

「我有沒有說，台北不會有事？」沈政男昨（4日）晚在臉書發文，表示昨天新增37例，且環南市場的疫情燒兩天就沒了，陳時中也已經認證北市3市場的群聚「沒有失控」，其實這是因為四個字「三級警戒」。很多人一聽到哪裡冒出多少案例，就在那邊窮緊張，說台北市這個麻煩了、市場群聚很棘手，但抱歉就是沒有，就因為他們忘了有三級警戒。基本上在三級警戒之下，即使有社區群聚，傳染力R值也不會太高，比如幾個批發市場，頂多就是R值約等於1的職場群聚，只要防疫手段一介入，很快就能截斷傳播鏈。

沈政男表示，昨天北市記者會上，柯文哲點名別某醫生，且有些不太高興，「其實，大可不必！醫界好多人對你懷有敵意，但，唯其如此，更要用善意來面對，才能化敵為友。」相較之下，新北市長侯友宜面對批評，是自己打電話過去解釋與道歉，「這叫什麼？禮賢下士，這個氣度才是想要競逐大位的人該有的風範」。

沈政男指出，最近醫界甚至有人發起了所謂道歉運動，也就是後悔當初支持柯文哲，由此可知那些人由愛生恨，恨鐵不成鋼。當然，其中有很多人是政治極端分子，但也不可否認，也有很多人是對柯的人格特質有所不滿，而非意識型態的問題。

沈政男說，政治人物就像一般人，可能犯錯也需要學習，大家應該集思廣益，幫助他們成長，成為更好的政治人物，而不是除了投一張票以外，就是胡亂稱頌與詆毀，「充當政治極端份子，亂捧亂罵政治人物，會有一種快感，因為，你已經退化成幼兒，而政治人物已經變成你的爸媽了」，在這個時代，只有極少數人能夠保持清醒，不被政治激情淹沒。

沈政男說，就連好多所謂專家學者都是信口開河，錯誤百出，「有沒有看到屏東已經連續幾天加零了？我那時有沒有說，在Delta病毒下，原來R值0.6，即使增為1.6倍，依然小於1？其他人又是怎麼講？」

沈政男說，昨新北再次創下確診病例新低，持續往清零之路邁進，如果今天是侯友宜被名醫批評說沒有疫調與匡列，他會回應「謝謝某某醫師的指教，我來解釋一下，事情是如此這般，希望以後繼續多多指教。」然而昨天柯文哲則是說，「誰再說台北市沒有疫調與匡列，就是散播假訊息！」這樣的回應，好像是針對匿名網友的規格，實在沒必要。