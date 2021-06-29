台中市疫苗殘劑預約29日正式上線，一早出現大當機，無法進入網頁。（摘自台中市府網站／盧金足台中傳真）

台中市疫苗殘劑預約29日正式上線卻大當機，民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻表示，市府擬定殘劑預約辦法一拖再拖，造成民眾恐慌與著急，而預約系統開放後秒掛點，懷疑能力不足。對此，市府表示，短時間湧入上萬，造成系統超載，非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

江肇國表示，中央疫情指揮中心在25日宣布可後補施打殘劑，台中市府並未擬定相關配套，甚至授權給各區長自行決定登記辦法，不統一又不公開透明造成不公平的現象。

江肇國指出，市府一再拖延，過了三天架設的網站卻因為大當機而無法預約，難道又要回到由區長來欽點施打嗎？這樣的做事效率如何落實市長說的「三公原則」？

賴佳微強調，市府籌備多日，但預約系統才剛開放就馬上壞掉，連一個預約網站都無法做好，讓人質疑市府辦事的能力。

有民眾反應，看新聞得知今日開始預約殘劑施打，預約的網站完全連不進去，讓民眾擔憂會不會網站一修復完畢就已經被預約完了？賴佳微議員要求，殘劑的預約一定要公正公開，不要用網站掛點來黑箱預約掉剩餘的疫苗。

周永鴻表示，中市府既然強調公平、公開、公布，就應該把登記系統設計完備，不應該出現正式上線還當機無法預約的問題，這樣才不會讓市民有懷疑黑箱作業的疑慮，呼籲市府應該上緊發條，對疫苗與疫情都嚴正以待。

市府表示，目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，提醒民眾上午9時至下午1時皆可預約，只要在下午1時前完成線上申請即可，本案並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。