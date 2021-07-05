中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，7月5日今天起將第二階段配發89萬3900劑莫德納疫苗到各地方政府，加上上一波的64萬3020劑，總共配發153萬6920劑。

陳時中表示，這次配發標準以65歲到74歲長者20%的人口數，上一波是以高風險區域大於30%上下為主，希望這段時間有15%，有些長照機構、高齡、洗腎患者等都會包含在其中，希望以超過15%為目標。

陳時中表示，根據這次第二階段配發數量，以新北市16.52萬最多，其次為台北市12.46萬，也分配超過十萬劑以上的則還有高雄市10.06萬劑。

圖為153萬6920劑莫德納疫苗各縣市分配數量。（指揮中心提供）

陳時中表示，未來疫苗的到貨越來越多，針對特定的人一定的年齡層會往下打，不過開始要來進行預約系統的準備，所以會先進行醫院登記，明天上午在全國防疫會議將會做這樣的討論。

陳時中表示，基本上方案已經跟21個縣市，由唐鳳政委跟地方政府主管或縣市長做過討論，不過經過大家討論後的修正方案在明天早上會議會做討論，需要很多行政人員安排要做教育訓練，九點半招開記者會會說明登記預約流程，今天唐鳳政委早上跟金門、連江，下午跟澎湖也會做這樣的討論，也考慮在三個地方規模相對小，考慮三地方可能做醫院登記的試辦。