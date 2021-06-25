8點檔女星李亮瑾3月剖腹產下兒子，與老公張峰奇正式升格為新手爸媽，育兒路辛苦的夫妻倆，除了兒子「阿卡將」曾連哭5小時，讓周遭鄰居一度崩潰之外，近來她更透露被兒子踢傷下巴，沒想到討拍時，老公心思竟全放在兒子身上，讓她感嘆：「當媽容易嗎」。

李亮瑾表示兒子「阿卡將」太過活潑，即便有剪指甲，仍常把自己的臉還有大腿抓的一條一條，沒想到中午哄睡時，小腳亂踢命中她的下巴，當下只覺得痛了一下，去照鏡子時才發現被踢出一個鮮紅印子，當下委屈找老公張峰奇討拍：「兒子踢的啦，她欺負我，我毀容了」，沒想到老公竟回她：「天啊，我兒子腳有受傷嗎」，不禁感嘆：「當媽容易嗎」、「老公心裡只有兒子」，但也慶幸目前工作是「專業奶媽」，否則無法跟觀眾交代。

對此，許多媽媽級粉絲也心有戚戚焉，紛紛分享自身經驗：「目前還算天使，在幾個月就會變成惡魔，妳會懷念的」、「我女兒現在週歲，常常把我腳踩黑青」、「之前也很常被兒子家暴，常常睡到半夜，他的腳就直接往我臉上踹了」、「帶小孩真的很容易受傷，之前臉被抓了兩條線，重點哪時抓得還不知道」。

之前，老公張峰奇表示，兒子最高紀錄哭了5小時，從凌晨4點哭到早上9點，夫妻倆都找不出原因，只好一路哄到天亮，回想起以前搭高鐵常聽隔壁有小孩哭，讓他覺得很吵，如今變成他的小孩在哭，自嘲「根本是報應」。