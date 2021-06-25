藝人歐陽妮妮，因為頂著歐陽龍與傅娟大女兒的星二代光環，出道以來一直備受外界矚目，不過日前（23日）在Instagram接受網友提問時，竟透露15歲到法國留學時，不僅寄宿家庭待她不好，還要幫忙擦尿，讓網友心疼不已。

歐陽妮妮在Instagram接受網友提問，有網友希望她分享去法國留學印象深刻的事情，她回憶起留學期間，一開始胖到64公斤，在學校根本交不到朋友，下課只能躲在廁所裡面，此外，寄宿家庭也對她相當不好，除了洗澡超過5分鐘就被催，連「轟弟」尿到地上也要她去擦，甚至連腸胃炎狂吐還要被罵，因為要帶她去醫院很麻煩，還說這裡生病都是自己好。

歐陽妮妮去法國留學時，被寄宿家庭要求擦地板的尿。（圖／niniouyang IG）

此外有網友羨慕她有一個好爸爸，感覺不管發生什麼事，不僅會當好的傾聽者，也會給予好的建議，對此，她表示：「他有時候真的話太多，但也是為我們好」，但也有人認為歐陽妮妮的文字充滿力量，也會散播正能量的氣息，讓所有人相當安心，讓她不忘自嘲：「我明明傳達的是負能量」。

歐陽妮妮開設YouTube頻道後，曾大秀珍藏及最愛揹的名牌包包，卻被網友嘲諷「這個頻道好像除了炫富，沒有其他參考價值了」，更酸她連品牌的發音都唸錯，對此，她表示在法國當過1年交換生，自己很清楚正確的法文唸法，但基於其他考量而決定在影片發出H音，但也感嘆：「想說美式英文發音h應該有發吧？如果講正確法文發音可能又要被罵做作」。