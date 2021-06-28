張秀菊基金會營運的逗點青少年公益商店，改與外送平台合作，開發客源。（張秀菊基金會提供／盧金足台中傳真）

張秀菊基金會營運的逗點青少年公益商店，改與外送平台合作，開發客源。（張秀菊基金會提供／盧金足台中傳真）

逗點青少年公益商店配合防疫停止內用，目前只能靠咖啡和餐點外送營運。（張秀菊基金會提供／盧金足台中傳真）

疫情無情衝擊百工百業，社福團體捐款銳減，家扶基金會5月捐款較去年同期下降3成，張秀菊基金會開直播號召善心人，學校停課兩個機構安置40名孩子，捐菜市場攤商生意受影響，午餐成問題，連逗點青少年公益咖啡商店，也加入外送平台開發財源。

張秀菊基金會社會工作部主任彭俊雄表示，基金會在臉書和粉絲頁開直播，擴大與網友互動的方式，希望讓更多人為基金會伸出援手，現在學校停課不停學，兩個機構安置的40名孩子無法在學校吃午餐，幸民眾與企業捐蔬菜箱避免孩子斷炊。

張秀菊基金會指出，目前展開「防疫餐食計畫」，為了孩子的均衡飲食需求，開啟為期三個月短期募款計畫，陸續收到許多朋友們的愛心支持與響應，捐款來源擴大到街口支付公益捐款、奇摩公益，這幾天很多支持者直接與小農下訂蔬菜箱分批次送至兒少之家以及基金會辦公室。

張秀菊基金會感謝每位響應的朋友們，他們的目標金額為36萬元，還在努力地前進，也會定期與大家回報更新進度。

台中市脊髓損傷者協會以「及時行善捐血挑戰」接力行動，在臉書IG能Tag三名好友加入挑戰，如無法參與捐血，以每月捐款100元，捐助脊髓損傷家庭，且持續1年的執行方式。

市議員張家銨熱心接受挑戰，她說，因為血紅素太低已近20年無法捐血，這次接下這個挑戰還有點怕開天窗，幸好檢測通過，成功與服務處同仁完成捐血行動。

台灣家扶基金會面臨捐款冬天，已高達5200多戶家庭申請急難救助補助與停學不停課需求，戶數創下歷年之最，截至目前撥款逾1500萬元，以去年亦遭遇疫情狀態推估，將持續下滑數個月。

整體募款受到相當嚴重衝擊，家庭遭遇的生活、教育困境隨時間也逐漸加重，回應經濟弱勢兒少及其家庭，家扶基金會預計籌募5000萬元急難救助與助學金，規畫「三安計畫」以安家、安學、安心生活重建為主軸，讓兒少在家停課不停學、縮短疫情所帶來的學習落差，降低家長在疫情下帶來的經濟衝擊與心理壓力。

十方啟能中心執行長魏振豐無奈疫情嚴峻， 十方共好咖啡暫停營業，目前亟需更多小額捐款，度過這波疫情的壓力。