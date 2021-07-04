國內因疫情而全國進入三級警戒至7月12日，未來是否解封仍未定。綠委林宜瑾今日表示，民眾生計因疫情大受打擊，希望經濟部、台灣中油也能夠「為全民加油」，苦民所苦、凍漲油價。

林宜瑾指出，國內各行各業仍舊團結防疫、在疫情夾縫中求生存。然而面對國際油價上漲，我國汽油價格也已「連八漲」，在民眾生計受挫的此刻，這無疑又是一項負擔。

林宜瑾說，台電日前宣布，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，這讓許多民眾相當有感，因為這些被省下的，都是疫情籠罩下，好不容易辛苦掙來的血汗錢，中油實在不該再跟人民斤斤計較。

林宜瑾表示，今年農曆年前，當時雖然面對國際油價新高，但因年節將至，經濟部、中油仍宣布春節期間國內油價凍漲兩週，以減輕民眾負擔。

林宜瑾指出，中油日前已宣告天然氣價格凍漲，液化石油氣價格也因應疫情而不調漲，先自己暫行吸收成本，於日後國際價格跌價時再行回補。而這些都是相當體貼民眾的作為，汽油價格也應請相關單位立即研議凍漲方案。