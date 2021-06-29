合作金庫是國內銀行分行家數最多的，員工人數高達8000餘人，疫情下加碼員工防疫措施及福利，不少網友大喊「別人的老闆不會令我失望」！

三級防疫警戒延長至7月12日，合庫為減輕員工家庭照顧壓力，額外加碼7日有薪的防疫照顧假；且在疫情期間，全力配合政府防疫指引，執行各項營運不中斷機制，包含異地辦公、異樓層辦公、居家辦公、分流彈性上下班及緊急備援等措施外，並嚴密觀察疫情發展，落實各項防疫措施及通報機制。

此外，還鼓勵員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予2日的有薪疫苗接種假，讓員工能舒緩接種後身體的不適。對於有經通報確診者之單位，如因未被匡列但有疑慮之員工，合庫也有補助其篩檢費用，每人最高3000元。合庫表示，配合上述接種疫苗與篩檢措施，期望能讓員工染疫風險降到最低。

而滙豐銀行日前也宣布，提供所有同仁特別補助方案，上限新台幣1萬元，用以支應在家工作的額外開支或往來辦公場所之間的交通費用，補助專款可用於購置辦公桌、椅、電腦螢幕、家用wifi相關費用，以及須在三級警戒下在辦公場所上班同仁之計程車資。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，多數企業已實施分流或在家工作。1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢。