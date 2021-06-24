網紅琳妲為啦啦隊「樂天女孩」成員之一，外型甜美可愛、火辣身材曲線，在個人Instagram擁有71萬粉絲追蹤，曾參與綜藝節目上通告、MV演員拍攝，日前（23日）琳妲社群Instagram分享居家生活，紅琳穿著一件平口的小可愛背心，火辣性感指數爆表！

日前琳妲分享一件很好用的貼身內衣，她表示：「這一款bra不是那種剛黏好出門就會馬上掉落，集中行包覆全罩杯並加厚，讓胸型更好看！」影片畫面中，琳妲穿著一件黑色細肩帶的小可愛上衣，隨後將手放到衣領裡面調整內衣，美胸立刻集中變為豐滿渾圓，並增加不同的視覺效果，引起許多紛絲驚呀不已。

目前台灣疫情爆發，琳妲曾在社群上分享：「多一分運動，就少一分病痛，最近天氣雖然很好，但卻是無法出門外出運動，為了讓自己的未來更好，我們必須要保護好自己。」琳妲一身運動休閒裝扮，髮型綁個高馬尾，回萌看鏡頭的模樣，一瞬間融化許多粉絲的心。

眾多網友在底下留言表示：「這視頻有魔力吸引到的不是女性買方是廣大男粉絲」、「以為會從裡面拿出什麼東西來」、「也太性感了！」、「妳這樣太犯規了！」、「最怕流汗後不會黏」、「好厲害的魔術」、「夏天辣一波」、「妳就是我最好的禮物」、「太厲害了吧！」、「我好想要！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922