紐西蘭基督城一名45歲婦女去年接受新冠快篩，豈料當醫護人員用鼻咽拭子插入她鼻腔後，竟導致她日後出現鼻腔疼痛、狂流鼻水等症狀，嚇得她趕緊至醫院檢查，起初以為是患慢性鼻竇炎，但醫師認為事情不簡單，進一步檢查後，竟從她的鼻子裡取出一塊塑膠片，且放在鼻腔裡長達37年。

Tiddlywink stuck up Christchurch woman's nose for 37 years https://t.co/aynxRBYUkG pic.twitter.com/xD5XMMXzV9 — Stuff (@NZStuff) June 25 2021

根據《太陽報》報導，45歲麥卡錫（Mary McCarthy）去年10月進行新冠檢測，但之後她竟出現鼻腔疼痛的狀況，而且不斷流鼻水，嚇得她趕緊至醫院普通科檢查，被診斷患慢性鼻竇疾病，但吃了藥後狀況仍未好轉，麥卡錫便改至私人診所看耳鼻喉科，醫師推測她的鼻腔裡可能有異物。

麥卡錫才想起她8歲時，曾與手足玩「挑起塑膠片遊戲」(Tiddlywinks)，當時他們將玩具塑膠片塞進兩側鼻孔裡，並用鼻子噴氣，看誰能發射得最遠，期間麥卡錫誤將一枚塑膠片吸入鼻腔，而當時麥卡錫年紀還小，擔心會被媽媽責備，再加上她並未因此無法呼吸，便漸漸遺忘此事，雖然日後呼吸有些不順，但她都未多想。

直到近日麥卡錫做了快篩後，才感覺到不適，驚覺可能是塑膠片導致，醫師之後用CT掃描，果然在麥卡錫鼻腔內發現異物，原本想直接取出，但塑膠圓片體積不小，擔心麥卡錫無法承受劇痛，且塑膠片被黏在鼻腔裡時間過久，周圍已長出鈣化物質，醫師只能改從嘴巴取出，如今麥卡錫的右鼻腔呼吸終於暢通了，麥卡錫對於塑膠片塞鼻內如此久竟還未褪色，感到非常驚訝，更推測因鼻子裡塞有異物，因此導致她鼻樑長得有點歪。