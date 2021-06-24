如今身為出家人仍經常上電視跑通告的恆述法師，過去身分其實是一代豔星費貞綾，是張菲、費玉清兄弟的親姊姊，當年紅極一時，被封為「東方維納斯」，去年因為欠下巨債，而兩個弟弟不願再幫姊姊扛債，此事鬧出不小的風波，事實上，多年以前三姊弟曾一起上節目，張菲就吐露兄弟倆會給姊姊生活費，但開玩笑說他們「快受不了了」。

恆述法師去年爆出欠了4千萬債務，是因為當了信徒的保人才變成這樣，讓她一度飛到日本賣鑽石籌錢，更爆出她的兩個弟弟張菲、費玉清已經幫姊姊扛了太多次債務，早前還讓她簽了切結書自行承擔，不料恆述法師又被巨債纏身，兄弟倆決定不再介入，姊弟們因此爭吵，最終是靠某「神豪」幫忙解決巨債，而恆述法師也宣布「螢幕還俗」，不時受訪、上節目，每每都帶來話題。

恆述法師過去是傳奇豔星費貞綾，一肩扛起家計，讓兩個弟弟很感念。(中時資料照片)

而出家成為恆述法師，是她34歲時下的決定，前身是傳奇明星費貞綾，在保守的年代因妖豔性感形象與作風而走紅，過去三姊弟曾一同上《龍虎八卦王》節目，張菲吐露姊姊對家裡的貢獻大，表示費貞綾很早就出社會工作，出道前是從服務生做起，之後才成了明星，雖然工作很辛苦，但她咬牙撐住，堅強地扛起家計，多虧了姊姊，讓爸媽能提早退休。

說起這段往事，張菲滿是感謝，說道：「我們一直到長大後，才覺得小時候很幸福」，且費貞綾走紅後，又帶著兄弟倆入行，陪著他們跑通告，不遺餘力的提攜，費玉清更說，小時候會寫紙條跟姊姊要錢，隔天就會發現口袋多出幾百塊。

對此，恆述法師笑稱風水輪流轉，「這會兒我要很感謝他們兩位大護法，現在換我寫信也寫得很肉麻」，笑稱在自己出家修法的過程中，兩個弟弟始終站在護持的角度在幫她，「不然不會成就今天這個小小的恆述法師」，張菲也在節目中開玩笑，要姊姊說清楚到底一個月要花多少錢，表示兄弟倆「快受不了了」。