入境不做全面普篩是量能不足？ 蘇貞昌：我們是做比普篩更進一步

行政院長蘇貞昌29日到枋山視察疫情狀況時，針對媒體提問陳其邁提出入境普篩可以做到2次，但為何現在不全面普篩，是否與量能有關？對此，蘇貞昌霸氣回應「我們是做比普篩更進一步」，那就是直接隔離而且還要經過2次PCR。

「我們的量能早已足夠！」蘇貞昌指出，不做全面普篩與量能無關，因為直接用隔離的最有效，現在可以看到，所有入境的旅客一定要隔離不能回家，不管是在集中檢疫所或是在防疫旅館，都要隔離14與自主管理7天，且隔離與自主管理結束後都要各PCR1次。

他說，普篩很常有偽陰、偽陽，不普篩就是怕這樣會用掉很多的能源，同時也會讓偽陰的人以為沒事趴趴走，所以還是隔離比較安全，這是最嚴謹的。他強調，雖然台灣有因變種病毒引起震撼，但疫情有穩定下來，不過請大家不要因為悶久了就跑出來，請大家再忍耐 ，用14天換來正常生活。

此外，他也反駁簡訊實聯制有因大數據資料而增加疫調困難一事，他說，在沒有簡訊實聯制前，每個店家放一張紙一枝筆，然後每個人都摸同一張紙筆，但簡訊實聯制後很簡單，嗶一下清清楚楚，而且資料經過一段時間後會銷毀，所有毫無問題。

他強調，若有發生任何狀況時，可以經由簡訊實聯制馬上清楚知道，但這個絕對不可能讓政府或相關單位拿去亂用，在相關作法與技術方面，唐鳳政委都有完整的說明。