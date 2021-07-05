【旅奇傳媒/編輯部報導】2021年7月1日，該計劃的啟動代表著普吉島和泰國旅遊業振興的開始。泰國觀光局很高興地宣布，普吉島備受期待的旅遊業重新開放現已正式生效，推出了普吉島沙盒計劃，歡迎全面接種疫苗的國際遊客前往普吉旅遊不需隔離。

從第一天到第四天，包括阿提哈德航空、阿聯酋航空、新加坡航空和泰國國際航空 (THAI) 在內的主要航空公司都會從倫敦、法蘭克福、杜拜、阿布達比和新加坡等城市直飛普吉島。

泰國旅遊和體育部長Phiphat Ratchakitprakarn先生表示，普吉島的重新開放標誌著以該島為試點目的地的泰國旅遊業向振興邁出了關鍵一步，再次歡迎遊客蒞臨，他們可以放心其安全和福祉對泰國至關重要。在普吉沙盒發布之前，泰國也在安全方面做了很多工作。

值得注意的是2020年5月推出的驚豔泰國安全與健康管理局或 SHA 認證計劃，該計劃本身已獲得世界旅行和旅遊理事會 (WTTC) 的認證。目前，普吉島有超過1300家酒店、餐廳、活動、景點、商店以及其他場所和企業獲得了 SHA 認證，這意味著它們擁有控制 COVID-19所需的安全和衛生措施。其中越來越多的企業也獲得了SHA Plus 認證，這意味著至少70％的員工已完全接種疫苗。

泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn先生指出，我們很高興現在可以歡迎世界回到普吉島。完全接種疫苗的遊客可以再次享受著名的海灘、熱情的款待和許多其他使普吉島成為世界上最受歡迎的目的地之一的景點。正是這種長期受到世界各地遊客的歡迎，使普吉島成為重啟泰國旅遊業的理想目的地。未來，蘇梅島、喀比、攀牙和清邁等其他地方也將很快重新開放。

普吉島承諾向已接種疫苗的遊客安全地重新開放，其中包括為島上70％的人口提供疫苗接種計劃。迄今為止，80％的人已經接種了第一劑疫苗，而超過60％的人已經接種了兩次疫苗。

普吉省省長 Narong Woonchiew先生指出，很榮幸成為備受期待的普吉島振興試點目的地，更高興能夠再次歡迎遊客來到著名的海灘、舒適的住宿、壯觀的景點和熱情的款待，體驗充滿異國風情的普吉島，再次回到這個世界上最受歡迎的熱帶島嶼度假勝地之一。

普吉島沙盒計劃的相關資訊，例如入境要求、抵達程序、衛生措施和常見問題解答等，可在普吉島沙盒計畫網站查詢。

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