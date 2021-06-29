慈濟基金會正式送件願捐贈500萬劑BNT疫苗，不僅被政府冷處理，還遭不少綠營支持者抹黑。這波疫情從5月大爆發至今，比起幕後的「黑箱作業」，更讓人痛心的是，台灣人已逐漸喪失原有的慈悲心與同理心。

鄰近國家每逢重大災難，台灣人過去總是熱心伸出援手。 2008年大陸汶川大地震，台灣人不僅捐款，多個民間慈善和醫療援助團體都趕往馳援；2011年日本東北發生大地震造成重大傷亡，台灣發起的賑災捐款，居世界之冠。

這只是國人熟知的部分，無論是佛教團體的國際佛光會、慈濟基金會，還是基督教團體的救助協會及民間慈善團體，多年來長期結合國內善心人士援助海內外，許多災難後的現場，都能看到這些人的身影，默默付出的背後，秉持的就是「人傷我痛，人苦我悲」的精神。

就如慈濟創辦人證嚴法師所言，「台灣無以為寶，以善以愛為寶」。這樣的精神影響著台灣，形成善的循環，「台灣最美的是人」成為大家的驕傲。

這次疫苗短缺，鴻海創辦人郭台銘為了捐疫苗，心急到睡不著覺，相信佛光人、慈濟人的心也是如此，看到每天確診和死亡人數不斷增加，許多家庭連親人最後一面都看不到，遺體就得迅速火化，讓人如何不悲痛！

不只是確診者，疫情也無形中傷害著每一個家庭。住在療養院的高齡長者望著門外，日日期盼兒女探視而不得；住院的親人不能隨意探視；許多學生因視訊上課而輟學；群體和親族關係變得疏離；親子關係更形緊張；更多人被迫失業…，無論救身還是救心，都是在跟時間賽跑，而這一切只能靠疫苗。

令人心寒的是，政府擬訂第二類疫苗優先施打對象，將大量行政官員納入，自己先保命，卻讓染疫後具有高度重症和死亡風險的長輩排在後面，直到輿論譁然才調整。

同樣具風險的重大傷病、癌症等患者，也被排在第九類，就連罹癌的前副總統連戰打疫苗，都被洩露個資，遭綠營人馬揪出來批「特權」，只為掩蓋自己「合法特權打疫苗」的事實。

為了搶救人命，慈濟基金會擬捐贈的疫苗，希望政府能比照鴻海郭董和台積電模式開綠燈，卻被防疫指揮官陳時中以「太多反而會引發干擾」打槍，儘管蔡總統上演一齣與證嚴法師視訊的大秀，卻不見政府積極作為，反而看到一堆酸民和綠營支持者在臉書和網路上揶揄慈濟捐疫苗「是為了騙捐款」。

從疫苗的進口到施打，處處彰顯當前決策者的自私自利，但無論是綠營內部還是支持者，至今仍不見自省。

新冠肺炎究竟會傷害多少人命還在未定之天，但肯定的是，病毒已先傷害了台灣人過去引以為傲的「台灣精神」。