全國三級警戒一個多月來，國人關進防疫大牢籠，冷漠社交距離切斷彼此親密感，口罩遮掩下的惶恐臉龐，憤怒眼神控訴打不到疫苗，衝突不安情緒一觸即發，病毒已徹底撕裂了人性。疫情終有平緩一天，屆時如何修復台灣人善良人性，會比防疫工程更艱巨！

這一波疫情從5月11日出現7例本土個案後，5月15日上午中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升至三級警戒，雙北賣場頓時衝進囤買物資排隊人潮，迄5月25日擴大全國三級警戒至今，隨著疫苗之亂全台漫延，台灣人的富而好禮，已一點一滴流失了。

回想去年初疫情只有零星個案，當時口罩是稀少防疫物資，不少公益團體及政治人物，接連發起「我OK！你先領」運動，那時的台灣社會處處是溫暖，藥局前領買口罩群眾即使大排長龍，井然有序主動維持社交距離，凸顯人民的高素養。

一轉眼因確診病患暴增至15061例、死亡累積689例，人人害怕被感染，加上政治人物及特權打疫苗爭議不斷，「好心肝」也變成壞心肝，被波及的民進黨立委高嘉瑜嬌嗔一句「男人不可信」，與其說是暗酸柯P不可靠，不如說是對人性的失望！

防疫大牢籠雖讓病毒難以張牙舞爪，國人身心被禁錮，人性大變，如同晉朝陶淵明《歸去來辭》以心為形役的感慨，更可怕的是良善人性被病毒扭曲，各行各業搶打疫苗充斥不公不義，衝突不斷、檢舉紛飛。台灣自豪最美風景是人，如今人性已被病毒照映一一現形，最美風景還會是人嗎？

這幾天網路瘋傳搶打殘劑的花蓮婦女，拚老命百米衝刺摔倒，有如「台版屍速列車」，未見爭搶疫苗者順手攙扶一把，只見婦女奮力起身排隊依然打不到殘劑，叫人看了不忍鼻酸。這一幕敲響國人良心警鐘，為了保命人性善惡兩面掙扎，喚不回樂於助人的禮讓情操。

富貴貧賤原本各安其命，病毒威脅健康，影響生計也改變了一切。有錢專程搭機赴美打疫苗已令人羨慕，碰上更有錢的人包下全部商務艙，乘客被臨時換座位，氣憤投訴反而呈現社會赤裸殘酷一面，原來病毒侵襲下，不只貧富差距懸殊愈來愈明顯，有錢人世界也大不同。

相較包下商務艙從容高貴赴美打疫苗，三級警戒甫實施時，各地傳出工人路邊脫下口罩吃便當遭檢舉挨罰。這些身強體壯工人肯定還無緣打疫苗，如果不是自助餐及小吃店不能內用，有誰願意蜷縮路邊脫口罩啃便當，還被視為防疫破口？

中研院賴明詔院士說：「冠狀病毒比冠狀病毒學家更聰明，沒辦法打贏病毒，只能求一個和平共存。」透過施打疫苗，人可以與病毒和平共存，偏偏疫苗嚴重不足，政府無能官員還與民眾搶打疫苗，人與人之間已難以和平共存，同島一命變成同島拚命！

（作者為資深媒體人）